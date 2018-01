Il tennista italiano Fabio Fognini si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, battendo il francese Julien Benneteau in cinque set. Fognini è il secondo italiano ad arrivare agli ottavi in questa edizione degli Australian Open, dopo Andreas Seppi. Era dal Roland Garros del 1976 che due italiani non arrivavano agli ottavi di uno Slam: in quell’occasione si qualificarono Corrado Barazzutti e Adriano Panatta (poi vincitore di quell’edizione del torneo).