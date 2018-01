Lo sciopero degli aerei di oggi, venerdì 19 gennaio: orari e voli garantiti

È stato indetto per oggi, venerdì 19 gennaio, uno sciopero del comparto aereo di 24 ore che potrebbe causare cancellazioni e ritardi nei voli. Potrebbero astenersi dal lavoro il personale navigante di cabina della compagnia aerea spagnola low cost Vueling, il personale dipendente delle società di “handling aeroportuale” e, in generale, tutti coloro che fanno parte dei comparti aereo, aeroportuale e di indotto degli aeroporti. Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali Cub Trasporti, Uiltrasporti, Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl TA.

Gli orari dello sciopero

Sciopero dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto degli aeroporti: tutto il giorno

Sciopero della società di handling Aviapartner, che fornisce servizi di handling all’aeroporto di Roma Fiumicino: dalle 12 alle 16

Sciopero del personale dipendente delle società di handling aeroportuale: tutto il giorno

Sciopero degli assistenti di volo di Vueling: tutto il giorno

Le ragioni dello sciopero

Uiltrasporti, Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl TA hanno dichiarato che dopo l’ultimo sciopero, che risale allo scorso 21 novembre, «non si è manifestata da parte datoriale nessuna intenzione di procedere a ricomporre la delicata vertenza della mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo», che riguarda «l’adeguamento alla tabella comprensiva degli aumenti». Cub Trasporti, invece, ha proclamato lo sciopero per protestare contro lo «smantellamento di Alitalia» (qui potete trovare il comunicato per intero). Si fa riferimento al referendum tenuto nell’aprile dello scorso anno, in cui i dipendenti di Alitalia hanno respinto il pre-accordo che era stato raggiunto tra la compagnia aerea e i sindacati, con la mediazione dei rappresentanti dei ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Nel voto, si chiedeva di approvare un piano di tagli ed esuberi che avrebbe dovuto aiutare il rilancio della compagnia, da anni in grossa difficoltà economica. L’affluenza al referendum era stata molto alta (circa il 90 per cento degli aventi diritto era andato a votare) e i “no” erano stati il 67 per cento del totale dei voti.

Gli orari e i voli garantiti

Come al solito sono previste delle fasce di garanzia: per legge, gli aerei in partenza tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21 devono volare regolarmente. L’Enac, l’ente che regola l’aviazione civile e risponde al Ministero dei trasporti, ha diffuso sul proprio sito la lista dei voli garantiti durante lo sciopero.

Vueling Airlines permette di controllare lo stato dei suoi voli su questa pagina del sito. Alitalia ha diffuso una lista dei voli cancellati (sono 37) e ha comunicato che «i passeggeri in possesso di un biglietto Alitalia per il 19 gennaio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 26 gennaio».