Due coristi del Teatro Regio di Torino sono stati feriti questa sera da un elemento di scena crollato durante una replica della Turandot. Il crollo è avvenuto durante un cambio di scena del secondo atto, a sipario chiuso: l’esecuzione dell’opera è stata interrotta e i due coristi – un uomo e una donna – sono stati portati in ospedale per accertamenti. Nessuno dei due sembra essere in condizioni gravi, scrive ANSA.