Celebripost

Questa settimana le persone meritevoli da fotografare sono state molte, ma il primo della lista è il presidente russo Vladimir Putin, che si immerge nelle acque gelide del lago Seliger per celebrare l’Epifania ortodossa. A Roma c’era Roger Waters dei Pink Floyd per presentare la mostra a loro dedicata, con Virginia Raggi, intanto questi due abituiamoci, o rassegniamoci, a vederli spesso insieme ovunque. E poi: Catherine Deneuve, Lady Gaga a Milano, Hugh Jackman tra i coriandoli e Will Ferrel con un vombato, ma di peluche.