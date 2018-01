Cinque persone sono morte in incidenti legati al cattivo tempo in Germania e nei Paesi Bassi, dove da giorni ci sono tempeste con venti fino a 140 km/h. Tre persone sono morte nei Paesi Bassi e una in Germania dopo essere state colpite da detriti e alberi caduti a causa del vento, mentre una persona è morta in Germania dopo che il furgone su cui viaggiava è stato spostato dal vento nella corsia di marcia opposta, dove si è schiantato contro un’altra auto. Sempre a causa dei forti venti, in Germania sono stati sospesi i viaggi su alcune tratte ferroviarie, mentre oggi per alcune ore sono stati cancellati i voli in partenza e in arrivo all’aeroporto Schiphol di Amsterdam. La tempesta che ha colpito Germania e Paesi Bassi è stata chiamata Friederike e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare in Polonia.