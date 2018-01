TMZ dice che è nata la terza figlia di Kim Kardashian e Kanye West, avuta attraverso la gestazione per altri

Il sito di gossip sullo show business americano TMZ dice che è nata la terza figlia della modella americana Kim Kardashian e del rapper Kanye West, avuta attraverso la surrogazione di maternità (o gestazione per altri). Non si sa ancora il nome della bambina. TMZ dice che Kardashian e West hanno fatto ricorso alla surrogazione di maternità perché Kardashian soffre di placenta accreta, un disturbo che rende rischioso il parto che già le aveva causato complicazioni in occasione della nascita del suo secondo figlio, Saint, nato nel 2015. North, la prima figlia della coppia, nacque nel 2013.