In Colombia, nella città di Chirajara, è crollato un ponte in costruzione, causando la morte di almeno 9 operai e il ferimento di altri 5. Il ponte, che doveva essere lungo 450 metri, era parte di un progetto autostradale di collegamento tra Bogotà, la capitale del paese, e la città di Villavicencio, poco più a sud. Non si conoscono ancora le cause del crollo, ma il ministro dei Trasporti colombiano, Germán Cardona, ha detto che è già stata aperta un’indagine.