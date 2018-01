Spalle, schiene, chiome e nuche

Danielle Del Plato ha pubblicato su Vimeo un video che mette insieme, in un paio di minuti, decine di scene del cinema accomunate da una semplice ma efficace tecnica: far vedere il protagonista di spalle, lasciando la cinepresa (e quindi, come sempre, anche lo spettatore che grazie a quella vede il film) qualche passo più indietro. La canzone del video è “Fzzl”, di Dan e Joesph VanHassel; l’elenco dei film citati è qui. Ma prima si può anche giocare a riconoscere – da dietro, di spalle – i personaggi delle scene.