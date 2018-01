Il Torino ha esonerato Sinisa Mihajlovic

In seguito alla sconfitta in Coppa Italia nel derby contro la Juventus giocato mercoledì sera, la dirigenza del Torino ha deciso di esonerare il suo allenatore, il serbo Sinisa Mihajlovic, in carica dal maggio del 2016. In questa stagione il suo Torino ha deluso le aspettative: al termine del girone di andata la squadra si trova al decimo posto, con sole cinque vittorie e ben dieci pareggi, nonostante disponga di una rosa competitiva e in grado di giocarsi l’accesso all’Europa League, da cui ora è invece lontana. Nelle prossime ore la dirigenza assumerà il suo sostituto con una certa urgenza, dato che sabato la squadra dovrà giocare in campionato contro il Bologna nella prima giornata del girone di ritorno: il candidato dato come più probabile è l’ex allenatore di Napoli e Inter Walter Mazzarri.