Un agente di polizia è stato ucciso e altri quattro sono stati feriti in una sparatoria a Denver, in Colorado

L’ufficio dello sceriffo di Douglas County, in Colorado, ha detto che un vice sceriffo è stato ucciso in una sparatoria a Denver, mentre altri quattro agenti sono stati feriti. Gli agenti erano intervenuti questa mattina alle 6.30 (ora locale) per la segnalazione di una lite domestica in un complesso di appartamenti nella periferia sud di Denver: un uomo aveva sparato contro i poliziotti, colpendone cinque. Gli agenti hanno risposto ai colpi ferendo l’assalitore, che secondo le ultime informazioni è stato ucciso.