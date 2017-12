I biglietti della metro di Milano si potranno comprare con la carta di credito direttamente ai tornelli

Nei prossimi mesi le stazioni della metropolitana di Milano verrano dotate di un sistema che permetterà di acquistare i biglietti senza usare le macchinette o andare in biglietteria. A partire da gennaio verranno installati dei “pos contactless” su tutti i tornelli all’ingresso dei binari: sarà sufficiente avvicinare la propria carta di credito all’ingresso e all’uscita dai binari, dove l’importo del biglietto sarà scalato a seconda della tratta percorsa.

Il sistema non entrerà in funzione subito perché si dovrà aspettare che tutte le stazioni vengano dotate dei nuovi pos. Un’altra novità riguarda il possibile aumento del costo della singola corsa nell’area urbana a partire dal gennaio 2019: si passerà da un euro e cinquanta a 2 euro. L’aumento non è ancora certo e dipenderà dall’entità degli stanziamenti da parte della Regione.