Almeno nove persone sono morte in due attentati compiuti dalla stessa persona in una chiesa copta e in una libreria del Cairo

Venerdì un uomo armato ha sparato sulla folla fuori da una chiesa copta e in una libreria al Cairo, in Egitto, uccidendo almeno nove persone. L’uomo ha prima provato a entrare nella chiesa di Mar Mina, nel sobborgo meridionale del Cairo di Helwan: non ci è riuscito e ha ucciso sette persone all’esterno, per poi spostarsi in una vicina libreria e ucciderne altre due. Non è chiaro se l’uomo sia stato ucciso o arrestato dalla polizia.