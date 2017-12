La sera della Vigilia di Natale c’è stata un’esplosione a un festival di fuochi artificiali a Cuba: i feriti sono 39

A Cuba un’esplosione a un festival di fuochi artificiali ha provocato il ferimento di 39 persone, tra cui 6 bambini tra 11 e 15 anni. L’incidente è avvenuto la sera della Vigilia di Natale al festival Parrandas, che si tiene tutti gli anni nella città di Remedios, provincia di Villa Clara, nel nord dell’isola. Alcune persone sono state ferite in maniera grave, hanno detto fonti mediche al sito di news Cubadebate, gestito dal governo cubano. Le autorità stanno indagando su quello che è successo: per ora non si sanno le cause dell’incidente.