Vittorio Cecchi Gori ha avuto un malore ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma

Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina, ha avuto un malore: è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma e ora si trova nel reparto di terapia intensiva. La notizia è stata data dal Messaggero, che ne è stato informato dal responsabile dell’ufficio stampa della famiglia Cecchi Gori, Angelo Perrone. Non si sa ancora il motivo del ricovero, anche se sembra che si sia trattato di un problema cardiovascolare. Repubblica dice che le condizioni di Cecchi Gori sono «serie ma stabili». Finora non sono stati diffusi altri dettagli.

Cecchi Gori ha 75 anni.