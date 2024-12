€ 23,00 prezzo per abbonati: € 18,00

Spedizione gratuita

Questo cappellino del Post è di color blu navy e al 100% in cotone spazzolato; ha il parasudore in poliestere, gli occhielli ricamati, il pannello frontale rinforzato e la visiera precurvata a 6 cuciture. Ha anche una chiusura regolabile con fibbia e foro in metallo, e la taglia è unica.

La scritta il Post sul fronte è ricamata con filo blu, leggermente più chiaro rispetto alla stoffa.

La spedizione è gratuita.