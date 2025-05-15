Te la do io l’America
Con Francesco De Carlo parliamo di cosa cambia a fare il comico in Italia e negli Stati Uniti, e di cosa si capisce di noi guardandoci da lì
Francesco De Carlo è uno dei comici italiani più interessanti in circolazione, e da qualche anno alla sua carriera italiana se n’è aggiunta una statunitense di grande successo: si esibisce regolarmente al Comedy Cellar di New York, il locale più importante al mondo per la stand up comedy, e qualche settimana fa anche al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. La sua storia di successo ci fornisce un punto di vista originale su molte questioni, e non solo per la capacità dei migliori comici di osservare noi stessi e i nostri tic.
In questa puntata di Wilson – registrata dal vivo al Teatro Filarmonico di Verona durante l’ultimo Talk – parliamo con De Carlo di cosa fa ridere noi e cosa fa ridere gli americani, e di cosa vuol dire fare il comico in inglese con un accento italiano in un paese che trova gli stranieri sia affascinanti che minacciosi. Parleremo di stereotipi, di politicamente corretto, di satira politica, di soldi e di lavoro. E di cosa vuol dire di questi tempi vivere e lavorare a metà fra Italia e Stati Uniti. Non mancheranno aneddoti.
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