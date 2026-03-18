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Referendum – Una riforma fatta senza il parlamento

Perché il governo ha scritto la riforma della giustizia e il parlamento non ne ha modificato nemmeno una virgola

di Francesco Costa e Valerio Valentini
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Approvare una legge costituzionale è più difficile che approvare una legge ordinaria: è un modo per spingere il parlamento a collaborare, quando c’è di mezzo la Costituzione. Eppure questa riforma sulla giustizia l’ha scritta il governo, e il parlamento non ha potuto toccarne una virgola.

Wilson speciale referendum esce ogni giorno fino al 20 marzo, intorno all’ora di pranzo, con Francesco Costa e Valerio Valentini: e si può ascoltare gratuitamente sia sull’app del Post che su tutte le piattaforme di podcast.

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