NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Referendum – Era proprio necessario cambiare la Costituzione?

Oppure si potevano ottenere risultati simili con una legge ordinaria, senza intervenire su ben sette articoli? Facciamo chiarezza su una domanda centrale

di Francesco Costa e Valerio Valentini
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Facciamo chiarezza su uno degli argomenti più discussi nella campagna per il referendum: per fare le cose previste dalla riforma serviva davvero cambiare ben sette articoli della Costituzione? Oppure si potevano ottenere risultati simili con una legge ordinaria?

Wilson speciale referendum esce ogni giorno dal 9 al 20 marzo, intorno all’ora di pranzo, con Francesco Costa e Valerio Valentini: e si può ascoltare gratuitamente sia sull’app del Post che su tutte le piattaforme di podcast.

Altri episodi

Referendum &#8211; La separazione delle carriere è di destra o di sinistra?

Referendum – La separazione delle carriere è di destra o di sinistra?

Perché una riforma sostenuta a lungo anche dalla sinistra ha finito per essere sposata innanzitutto dalla destra (e cosa c'entrano marziani e massoni)

12 mar 2026 - 21 min
La crisi che arriva

La crisi che arriva

I fatti di questi giorni ricordano per certi versi il 1973 e per altri il 2020, e stanno per investire anche chi è molto lontano dalla guerra

12 mar 2026 - 38 min
Referendum &#8211; E quindi, per cosa si vota?

Referendum – E quindi, per cosa si vota?

La riforma su cui voteremo contiene grandi trasformazioni per la magistratura, dietro quell’incomprensibile quesito

11 mar 2026 - 22 min
Referendum &#8211; La campagna del governo è iniziata con un guaio

Referendum – La campagna del governo è iniziata con un guaio

Il governo voleva che ieri tutti parlassero del video di Giorgia Meloni sul referendum, poi ha fatto notizia un video molto diverso

10 mar 2026 - 23 min
Referendum – Una riforma ancora da scrivere

Referendum – Una riforma ancora da scrivere

Una parte importante della riforma su cui voteremo dipende da decreti che non esistono, spiegano Francesco Costa e Valerio Valentini

9 mar 2026 - 19 min