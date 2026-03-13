Referendum – Era proprio necessario cambiare la Costituzione?
Oppure si potevano ottenere risultati simili con una legge ordinaria, senza intervenire su ben sette articoli? Facciamo chiarezza su una domanda centrale
Facciamo chiarezza su uno degli argomenti più discussi nella campagna per il referendum: per fare le cose previste dalla riforma serviva davvero cambiare ben sette articoli della Costituzione? Oppure si potevano ottenere risultati simili con una legge ordinaria?
Wilson speciale referendum esce ogni giorno dal 9 al 20 marzo, intorno all’ora di pranzo, con Francesco Costa e Valerio Valentini: e si può ascoltare gratuitamente sia sull’app del Post che su tutte le piattaforme di podcast.
Altri episodi
Referendum – La separazione delle carriere è di destra o di sinistra?
Perché una riforma sostenuta a lungo anche dalla sinistra ha finito per essere sposata innanzitutto dalla destra (e cosa c'entrano marziani e massoni)
La crisi che arriva
I fatti di questi giorni ricordano per certi versi il 1973 e per altri il 2020, e stanno per investire anche chi è molto lontano dalla guerra
Referendum – E quindi, per cosa si vota?
La riforma su cui voteremo contiene grandi trasformazioni per la magistratura, dietro quell’incomprensibile quesito
Referendum – La campagna del governo è iniziata con un guaio
Il governo voleva che ieri tutti parlassero del video di Giorgia Meloni sul referendum, poi ha fatto notizia un video molto diverso