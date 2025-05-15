La volta che l’Italia invase l’Ucraina
È accaduto davvero, ma se non ve lo ricordate c’è un motivo preciso e molto attuale: ne parliamo con la scrittrice Francesca Melandri
L’invasione italiana dell’Ucraina è uno degli episodi più tragici e noti della partecipazione italiana alla Seconda guerra mondiale, ma di solito non la chiamiamo così: la chiamiamo “Ritirata di Russia”, un nome che nasconde dove avvenne davvero e, soprattutto, perché i soldati italiani erano andati a combattere da quelle parti, alleati con i nazisti.
Mentre la Russia bombarda le città ucraine e in Ucraina si protesta per la rimozione del ministro della Difesa, nella puntata di oggi raccontiamo la nostra invasione dell’Ucraina e il nostro rapporto complicato con la storia e la realtà: quella del passato e quella del presente. Ne parliamo con Francesca Melandri, scrittrice e sceneggiatrice che nel libro Piedi freddi si rivolge al padre, soldato in quella guerra, per fare i conti con la nostra distanza dalle guerre degli altri.
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