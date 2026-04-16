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La verità sulle pensioni, con Elsa Fornero

Perché il sistema non funziona e cosa accadde davvero con la riforma del 2011, in una conversazione con Francesco Costa

di Francesco Costa
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Le pensioni sono uno dei temi di cui parliamo peggio. Con paura, con rabbia, con slogan, oppure con una frase che abbiamo sentito tante volte: «non la vedremo mai». Eppure le pensioni non riguardano solo il futuro o la vecchiaia, e spiegano moltissime cose dell’Italia di oggi: spiegano anche perché non abbiamo abbastanza soldi per la scuola o per la sanità, per esempio.

In questa puntata di Wilson – registrata dal vivo a Voices, il festival dei podcast del Post che si è tenuto a Torino lo scorso weekend – Francesco Costa dialoga con Elsa Fornero per capire quando si è rotto il sistema delle pensioni e perché continuiamo a discuterne in modo ideologico o fuorviante. E poi torniamo al 2011, senza reticenze: la crisi del debito, il governo Monti, la riforma che porta il suo nome e che l’ha resa un bersaglio.

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