La verità sulle pensioni, con Elsa Fornero
Perché il sistema non funziona e cosa accadde davvero con la riforma del 2011, in una conversazione con Francesco Costa
Le pensioni sono uno dei temi di cui parliamo peggio. Con paura, con rabbia, con slogan, oppure con una frase che abbiamo sentito tante volte: «non la vedremo mai». Eppure le pensioni non riguardano solo il futuro o la vecchiaia, e spiegano moltissime cose dell’Italia di oggi: spiegano anche perché non abbiamo abbastanza soldi per la scuola o per la sanità, per esempio.
In questa puntata di Wilson – registrata dal vivo a Voices, il festival dei podcast del Post che si è tenuto a Torino lo scorso weekend – Francesco Costa dialoga con Elsa Fornero per capire quando si è rotto il sistema delle pensioni e perché continuiamo a discuterne in modo ideologico o fuorviante. E poi torniamo al 2011, senza reticenze: la crisi del debito, il governo Monti, la riforma che porta il suo nome e che l’ha resa un bersaglio.
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