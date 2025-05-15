La prima ragione per cui non votiamo non è quella che pensate

Dal 6 novembre Wilson entra a far parte dell’offerta per le persone abbonate al Post. Se vuoi continuare a seguire gli approfondimenti di Francesco Costa e capire come vanno le cose – e come potrebbero andare diversamente – ⁠abbonati al Post e continua ad ascoltare Wilson⁠.

Ogni volta che c’è un’elezione, nazionale o locale, la partecipazione scende; ogni volta commentiamo il dato dell’astensione con toni sempre più contriti e rituali e poi non facciamo nulla. Capire perché le persone non votano richiede di guardare meglio dentro quel numero, e scoprire per esempio che la prima ragione di chi non vota non è il disinteresse o la protesta: molte persone non riescono proprio a votare. Si chiama “astensionismo involontario” ed è un grosso fenomeno in Italia. In questa puntata di Wilson, dati alla mano, spieghiamo in cosa consista e soprattutto come risolverlo.