Il “Risiko bancario” spiegato ai comuni mortali
Con Mariasole Lisciandro capiamo una volta per tutte – promesso! – una storia più appassionante e importante di quanto pensiamo: c'entrano i nostri soldi
Da mesi sui giornali italiani si parla di offerte, scalate, fusioni, quote, patti, contropatti, e poi tantissime banche, italiane e straniere: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi, Mediobanca, Generali, Commerzbank, Banco BPM. È una storia piena di sigle e passaggi complicati, eppure riguarda una parte enorme dell’economia italiana: il credito alle aziende, i mutui, i conti correnti, i risparmi e le assicurazioni. E al centro ci sono il potere di due grandi famiglie e il ruolo dello Stato.
Mariasole Lisciandro è una giornalista del Post che si occupa di economia. Insieme a lei, in questa puntata di Wilson spieghiamo tutto dall’inizio, senza dare niente per scontato: perché le banche hanno preso a comprarsi tra loro, cosa c’entrano i tassi di interesse, perché tutti vogliono Generali, cosa fanno le persone più ricche d’Italia e perché tutto questo ci riguarda.
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