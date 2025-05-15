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Il “campo largo” è un’illusione ottica?

Mezzo paese aspetta il momento in cui Partito Democratico e Movimento 5 Stelle infine smetteranno di litigare e si metteranno d'accordo sull'Ucraina e su tutto il resto: non arriverà.

di Francesco Costa
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L’anno prossimo si vota. E mezzo paese – quello che è scontento del governo Meloni – aspetta lo stesso momento: quello in cui Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si metteranno d’accordo su tutto quello su cui non sono d’accordo, troveranno un programma comune smettendo di attaccarsi e troveranno un candidato per sfidare Giorgia Meloni. Ci lavoreremo a settembre, dicono i leader della coalizione. C’è tempo.

In questa puntata di Wilson proviamo a esaminare questo scenario da osservatori, non da tifosi, e a farci una domanda semplice: quanto è realistico? Non chi abbia ragione, ma se una sintesi sia davvero possibile. E vedremo cosa ci insegnano i luoghi dove questa coalizione governa già, e le due volte – nel 2006 e nel 2013 – in cui il centrosinistra arrivò al voto in condizioni simili.

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