Il “campo largo” è un’illusione ottica?
Mezzo paese aspetta il momento in cui Partito Democratico e Movimento 5 Stelle infine smetteranno di litigare e si metteranno d'accordo sull'Ucraina e su tutto il resto: non arriverà.
L’anno prossimo si vota. E mezzo paese – quello che è scontento del governo Meloni – aspetta lo stesso momento: quello in cui Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si metteranno d’accordo su tutto quello su cui non sono d’accordo, troveranno un programma comune smettendo di attaccarsi e troveranno un candidato per sfidare Giorgia Meloni. Ci lavoreremo a settembre, dicono i leader della coalizione. C’è tempo.
In questa puntata di Wilson proviamo a esaminare questo scenario da osservatori, non da tifosi, e a farci una domanda semplice: quanto è realistico? Non chi abbia ragione, ma se una sintesi sia davvero possibile. E vedremo cosa ci insegnano i luoghi dove questa coalizione governa già, e le due volte – nel 2006 e nel 2013 – in cui il centrosinistra arrivò al voto in condizioni simili.
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
La volta che l’Italia invase l’Ucraina
È accaduto davvero, ma se non ve lo ricordate c’è un motivo preciso e molto attuale: ne parliamo con la scrittrice Francesca Melandri
Il lavoro va bene. Allora perché va male?
La disoccupazione è molto bassa e le persone che lavorano non sono mai state così tante, eppure i conti non tornano: capiamo perché, con Francesco Seghezzi
Il “Risiko bancario” spiegato ai comuni mortali
Con Mariasole Lisciandro capiamo una volta per tutte – promesso! – una storia più appassionante e importante di quanto pensiamo: c'entrano i nostri soldi
Dovremmo essere un po’ più ottimisti
Con Claudio Cerasa discutiamo una tesi provocatoria: forse raccontiamo il mondo peggio di com’è, ed è un problema