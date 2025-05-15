Fare sicurezza senza fare paura
Franco Gabrielli, già capo di Polizia e Protezione Civile, è molto critico con il governo e propone un modello diverso
Da anni la sicurezza è al centro del dibattito pubblico, con un volume che salirà ancora con la campagna elettorale e argomenti basati spesso sulla paura. I reati più gravi calano, ma la metà degli italiani si sente meno sicura di prima. Cosa si dovrebbe fare, allora, sull’immigrazione, sui piccoli reati, sulla gestione delle piazze? Se la politica della destra non funziona, esiste un modello alternativo?
Franco Gabrielli è stato capo della Polizia, della Digos, dell’intelligence e della Protezione Civile. E pensa che le zone rosse non funzionino, che il governo sbagli sull’immigrazione, che la violenza degli agenti abbia cause precise e che non abbia senso mettere i militari nelle stazioni. Ha scritto insieme a Carlo Bonini un libro che è un manifesto politico, si intitola Contro la paura (Feltrinelli). Ascoltandolo, suona come uno a cui non dispiacerebbe fare il ministro dell’Interno di un governo progressista.
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