Cinque sassolini
Sulla proposta di Angela Merkel come negoziatrice per l’Ucraina (brrr), sui meritati guai della politica britannica, sulla politica degli opossum e non solo
In questa puntata di Wilson mettiamo insieme cinque storie diverse su cui è il caso di dire cinque cose un po’ antipatiche. Parliamo dell’ipotesi di affidare ad Angela Merkel un ruolo da negoziatrice sulla guerra in Ucraina; di quanto dovrebbero dispiacerci le enormi difficoltà della politica britannica a dieci anni da Brexit; delle elezioni amministrative in Italia e di una legge che andrebbe cambiata; di quello che sembra il segreto delle leadership italiane quando godono di un temporaneo successo, e cioè: non fare niente. E parliamo di come nel nostro paese esista ormai stabilmente un secondo sistema fiscale, ufficiale e parallelo a quello ordinario, per chi le tasse non le paga. Alla fine però, come sempre, una buona notizia.
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