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Aprite quella porta

Con Giuditta Pini facciamo una cosa difficile: proviamo a capire cosa succede nella politica italiana, tra foto in trattoria, Vannacci, elezioni anticipate e legge elettorale

di Francesco Costa
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Una foto con Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli ha fatto notizia perché fa notizia che i leader del centrosinistra si siedano allo stesso tavolo mentre si avvicinano le prossime elezioni. Le domande aperte sono tantissime. Chi guiderà la coalizione, come saranno scelti i candidati, che posto avranno Renzi e Calenda, e soprattutto che cosa pensa davvero il centrosinistra su immigrazione, Ucraina, energia, tasse, scuola e sanità.

In questa puntata di Wilson cercheremo le risposte con Giuditta Pini, ex deputata del PD dalla carriera fuori dall’ordinario e oggi consulente politica. Guardiamo le difficoltà del centrosinistra, la forza ancora intatta di Giorgia Meloni, le conseguenze concrete di Vannacci per la destra e per il paese, i partiti creati solo per pesare alle elezioni e una legge elettorale che incasina tutto. Per arrivare alla domanda più importante: come si riapre una porta nella politica italiana?

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