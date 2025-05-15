Aprite quella porta
Con Giuditta Pini facciamo una cosa difficile: proviamo a capire cosa succede nella politica italiana, tra foto in trattoria, Vannacci, elezioni anticipate e legge elettorale
Una foto con Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli ha fatto notizia perché fa notizia che i leader del centrosinistra si siedano allo stesso tavolo mentre si avvicinano le prossime elezioni. Le domande aperte sono tantissime. Chi guiderà la coalizione, come saranno scelti i candidati, che posto avranno Renzi e Calenda, e soprattutto che cosa pensa davvero il centrosinistra su immigrazione, Ucraina, energia, tasse, scuola e sanità.
In questa puntata di Wilson cercheremo le risposte con Giuditta Pini, ex deputata del PD dalla carriera fuori dall’ordinario e oggi consulente politica. Guardiamo le difficoltà del centrosinistra, la forza ancora intatta di Giorgia Meloni, le conseguenze concrete di Vannacci per la destra e per il paese, i partiti creati solo per pesare alle elezioni e una legge elettorale che incasina tutto. Per arrivare alla domanda più importante: come si riapre una porta nella politica italiana?
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Perché una riforma importante è fallita
Sembravano tutti d’accordo a cambiare il lavoro dei medici di famiglia, abbiamo speso qualche miliardo, poi è saltato tutto: ne parliamo con Andrea Capocci
Te la do io l’America
Con Francesco De Carlo parliamo di cosa cambia a fare il comico in Italia e negli Stati Uniti, e di cosa si capisce di noi guardandoci da lì
Possiamo credere nell’Italia?
Con Alec Ross parliamo di come sarebbe un "sogno italiano", visto come se la passa quello americano, e del perché solo parlarne ci imbarazza
Cinque sassolini
Sulla proposta di Angela Merkel come negoziatrice per l’Ucraina (brrr), sui meritati guai della politica britannica, sulla politica degli opossum e non solo