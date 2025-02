3. Tecnologia

La tecnologia in Giappone permea tutte le cose, ma senza che il rapporto tra la tecnologia e i giapponesi diventi alienante come spesso succede qui da noi. Nella terza puntata di Viaggio a Tokyo la tecnologia serve a capire e interpretare il reale, e a viverlo. Così come la musica (persino quella degli elettrodomestici) e la magia, e i giochi di prestigio.