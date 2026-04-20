1944 / 5. Tutto finito, anzi no
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Arriva l’autunno, l’Appennino si trasforma in una distesa di fango e gli Alleati sospendono l’offensiva verso nord. Ai partigiani viene consigliato di rimanere in attesa. Qualcuno obbedisce. Molti altri, no.
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