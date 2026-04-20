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1944 / 4. Dietro la Linea Gotica

di Luca Misculin
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Si combatte per mesi lungo l’Appennino tosco-emiliano. Nel tentativo di controllare le retrovie del fronte, i nazisti compiono stragi che lasceranno segni profondissimi e cancelleranno interi paesi.

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