1944 / 2. La svolta di via Rasella
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Un grosso attacco partigiano a Roma terrorizza i nazisti e inaugura alcune settimane esaltanti, alla fine della quale vengono liberate due grandi città.
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