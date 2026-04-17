1944, la seconda stagione di Una mattina: dal 20 aprile
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Sono trascorsi più di ottant’anni dalla fine della Resistenza e al Post continuiamo a raccontarla nella nuova stagione di Una mattina, un podcast in tre stagioni, scritto da Luca Misculin.
La seconda stagione, dedicata al 1944, uscirà lunedì 20 aprile. Troverete i suoi 5 episodi sull’app del Post e su tutte le piattaforme.
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