1944 / 1. L’inizio dell’anno più lungo
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Nei primi mesi del 1944 le bande partigiane emergono da un lungo inverno, e dai primi grossi rastrellamenti. Quelle che non spariscono, diventano ancora più forti ed efficienti.
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