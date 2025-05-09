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Un’estate al mare

Una quarta di copertina ingannevole, una madre senza nome che ritrova l'adolescenza e una maniera mirabile di descrivere la perdita del sé

di Chiara Valerio
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I libri di oggi:
Agostino – Alberto Moravia
Racconti surrealisti e satirici – Alberto Moravia
Il Signore delle Mosche – William Golding

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