Un’estate al mare
Una quarta di copertina ingannevole, una madre senza nome che ritrova l'adolescenza e una maniera mirabile di descrivere la perdita del sé
I libri di oggi:
Agostino – Alberto Moravia
Racconti surrealisti e satirici – Alberto Moravia
Il Signore delle Mosche – William Golding
Altri episodi
Shirley Jackson e i rifugi nei reel di Instagram
Scrivere, costruire castelli di sabbia e sotterrare oggetti sono attività che hanno qualcosa in comune. E l'algoritmo di Instagram lo ha scoperto
Madame e le istruzioni
Oggi servono più parole per spiegarsi l'un l'altro ed evitare di essere sommersi dalle reciproche frustrazioni? O si tratta di una questione economica? Proviamo a capirlo partendo da Madame e arrivando fino a Virginia Woolf
Michela Murgia a Flatlandia
Flatlandia è il romanzo dell'incredulità e tra i suoi protagonisti ha un quadrato, che assomiglia a Michela Murgia e ci dà l'occasione per parlare ancora un po' di lei e ricordarla
Un vero samurai parerà sempre il colpo
Un romanzo su figli e genitori che finiscono per scegliersi, più che trovarsi per caso, tra storie di samurai e corse sulla metropolitana londinese