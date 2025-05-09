NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Un vero samurai parerà sempre il colpo

Un romanzo su figli e genitori che finiscono per scegliersi, più che trovarsi per caso, tra storie di samurai e corse sulla metropolitana londinese

di Chiara Valerio
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Il libro di oggi:
L’ultimo samurai – Helen DeWitt

Altri episodi

La morte non sa leggere

La morte non sa leggere

Torna in libreria un romanzo del 1986, che racconta di un omicidio di cui sappiamo già tutto, e di come l'analfabetismo, per alcuni, possa diventare un movente più che sufficiente

19 mag 2026 - 15 min
Pendolari, treni e stazioni

Pendolari, treni e stazioni

Sono nati prima i viaggiatori o i mezzi di trasporto?

12 mag 2026 - 14 min
Malanotte a te, Aracoeli!

Malanotte a te, Aracoeli!

Bellezza e amore, maternità e morte si intrecciano nell'ultimo romanzo di Elsa Morante, che dà peso e confini definiti ai sentimenti e crea coppie che perfezionano il mondo immaginato dall'autrice

5 mag 2026 - 16 min
Brava Anna Toscano!

Brava Anna Toscano!

Un ricordo e qualche riflessione su Anna Toscano attraverso i libri che ha scritto e le cose che ha amato

28 apr 2026 - 14 min
Il trionfo della primavera

Il trionfo della primavera

La stagione degli innamoramenti adolescenziali suggerisce di stare lontani dal ridicolo, e ispira qualche riflessione sul postulato delle parallele

21 apr 2026 - 11 min