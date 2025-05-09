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Michela Murgia a Flatlandia

Flatlandia è il romanzo dell'incredulità e tra i suoi protagonisti ha un quadrato, che assomiglia a Michela Murgia e ci dà l'occasione per parlare ancora un po' di lei e ricordarla

di Chiara Valerio
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Il libro di oggi:
Flatlandia – Edwin A. Abbott

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