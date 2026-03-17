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Medusa e Nilo

Il nuovo libro di Niccolò Ammaniti racconta di un mito antico e della famiglia che ne custodisce un aspetto segreto

di Chiara Valerio
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I libri di oggi:

Il custode – Niccolò Ammaniti

Passione – Jeanette Winterson

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