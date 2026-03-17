Medusa e Nilo
Il nuovo libro di Niccolò Ammaniti racconta di un mito antico e della famiglia che ne custodisce un aspetto segreto
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Da nessuna parte
L'ultimo libro di Yasmina Reza, presentato nell'ultima edizione di Testo, è un altro allegro libro di morte
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Le abitudini (la carne e le misure)
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3 mar 2026 - 16 min
Lo spazio narrante di Cime tempestose
Gli altrove, le quinte, gli scenari, i luoghi chiusi e quelli irraggiungibili, immaginati da Emily Brontë e raccontati da Ginevra Bompiani
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Aquile e impronte
L'ambiguo e profondo rapporto tra animali e esseri umani, visto dall'intelligenza artificiale
17 feb 2026 - 15 min