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Malanotte a te, Aracoeli!

Bellezza e amore, maternità e morte si intrecciano nell'ultimo romanzo di Elsa Morante, che dà peso e confini definiti ai sentimenti e crea coppie che perfezionano il mondo immaginato dall'autrice

di Chiara Valerio
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Il libro di oggi:
Aracoeli – Elsa Morante

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