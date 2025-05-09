Malanotte a te, Aracoeli!
Bellezza e amore, maternità e morte si intrecciano nell'ultimo romanzo di Elsa Morante, che dà peso e confini definiti ai sentimenti e crea coppie che perfezionano il mondo immaginato dall'autrice
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Il libro di oggi:
Aracoeli – Elsa Morante
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