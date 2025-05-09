Madame e le istruzioni
Oggi servono più parole per spiegarsi l'un l'altro ed evitare di essere sommersi dalle reciproche frustrazioni? O si tratta di una questione economica? Proviamo a capirlo partendo da Madame e arrivando fino a Virginia Woolf
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I libri di oggi:
Tra un atto e l’altro – Virginia Woolf
Memoriale del convento – José Saramago
Freshwater – Virginia Woolf, a cura di Chiara Valerio
Altri episodi
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Flatlandia è il romanzo dell'incredulità e tra i suoi protagonisti ha un quadrato, che assomiglia a Michela Murgia e ci dà l'occasione per parlare ancora un po' di lei e ricordarla
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