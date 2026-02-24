Lo spazio narrante di Cime tempestose
Gli altrove, le quinte, gli scenari, i luoghi chiusi e quelli irraggiungibili, immaginati da Emily Brontë e raccontati da Ginevra Bompiani
I libri di oggi:
Cime tempestose – Emily Brontë
Lo spazio narrante: Jane Austen, Emily Brontë, Sylvia Plath – Ginevra Bompiani
