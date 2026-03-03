NewsletterPodcast
Le abitudini (la carne e le misure)

di Chiara Valerio
I libri di oggi:

Una modesta proposta – Jonathan Swift

Cadavere squisito – Agustina Bazterrica

I viaggi di Gulliver – Jonathan Swift

Carne – Ruth Ozeki

Lo spazio narrante di Cime tempestose

Gli altrove, le quinte, gli scenari, i luoghi chiusi e quelli irraggiungibili, immaginati da Emily Brontë e raccontati da Ginevra Bompiani

24 feb 2026 - 15 min
Aquile e impronte

17 feb 2026 - 15 min
Heated Library

Il Canada, una serie consigliata dal sindaco di New York e un libro che parla della relazione tra una donna e un orso

10 feb 2026 - 15 min
L&#8217;Orlando furioso e l&#8217;albergo sulla Luna

La superficie lunare può essere un luogo da abitare? Il punto di vista di GRU Space e Ludovico Ariosto

3 feb 2026 - 14 min
Il Grande Bob

Un giorno Goffredo Fofi suggerì un libro adatto alla lettura ad alta voce, adatto alla voce umana. Ecco cosa successe poi.

27 gen 2026 - 14 min