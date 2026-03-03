Le abitudini (la carne e le misure)
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Altri episodi
Lo spazio narrante di Cime tempestose
Gli altrove, le quinte, gli scenari, i luoghi chiusi e quelli irraggiungibili, immaginati da Emily Brontë e raccontati da Ginevra Bompiani
24 feb 2026 - 15 min
Aquile e impronte
17 feb 2026 - 15 min
Heated Library
Il Canada, una serie consigliata dal sindaco di New York e un libro che parla della relazione tra una donna e un orso
10 feb 2026 - 15 min
L’Orlando furioso e l’albergo sulla Luna
La superficie lunare può essere un luogo da abitare? Il punto di vista di GRU Space e Ludovico Ariosto
3 feb 2026 - 14 min