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La morte non sa leggere

Torna in libreria un romanzo del 1986, che racconta di un omicidio di cui sappiamo già tutto, e di come l'analfabetismo, per alcuni, possa diventare un movente più che sufficiente

di Chiara Valerio
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I libri di oggi:
La morte non sa leggere – Ruth Rendell
Peredonov, il demone meschino – Fëdor Sologub
Precious – Sapphire

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