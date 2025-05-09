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Il grande mare dei sargassi

Nel 1996 Jean Rhys pubblica un romanzo che parla di matrimoni passati e matrimoni a venire, e di un'ereditiera creola reclusa nell'Inghilterra di Jane Eyre

di Chiara Valerio
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Il libro di oggi:
Il grande mare dei sargassi di Jean Rhys

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