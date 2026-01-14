NewsletterPodcast
Un giorno Goffredo Fofi suggerì un libro adatto alla lettura ad alta voce, adatto alla voce umana. Ecco cosa successe poi.

di Chiara Valerio
I libri di oggi:

Il Grande Bob – George Simenon

Gita al faro – Virginia Woolf

Chi dice e chi tace – Chiara Valerio

Un romanzo su cosa significa crescere in un mondo ai margini del mondo e un libro intervista su una città architettonicamente inclusiva.

20 gen 2026
13 gen 2026
6 gen 2026
30 dic 2025
23 dic 2025