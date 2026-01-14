Il Grande Bob
Un giorno Goffredo Fofi suggerì un libro adatto alla lettura ad alta voce, adatto alla voce umana. Ecco cosa successe poi.
I libri di oggi:
Il Grande Bob – George Simenon
Gita al faro – Virginia Woolf
Chi dice e chi tace – Chiara Valerio
