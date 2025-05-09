Gli spilli di Slater sono spuntati
Un breve racconto di Virginia Woolf per celebrare il mese del Pride, prima che finisca
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Il libro di oggi:
Momenti di essere – Virginia Woolf
Altri episodi
Un’estate al mare
Una quarta di copertina ingannevole, una madre senza nome che ritrova l'adolescenza e una maniera mirabile di descrivere la perdita del sé
23 giu 2026 - 13 min
Shirley Jackson e i rifugi nei reel di Instagram
Scrivere, costruire castelli di sabbia e sotterrare oggetti sono attività che hanno qualcosa in comune. E l'algoritmo di Instagram lo ha scoperto
16 giu 2026 - 13 min
Madame e le istruzioni
Oggi servono più parole per spiegarsi l'un l'altro ed evitare di essere sommersi dalle reciproche frustrazioni? O si tratta di una questione economica? Proviamo a capirlo partendo da Madame e arrivando fino a Virginia Woolf
9 giu 2026 - 14 min
Michela Murgia a Flatlandia
Flatlandia è il romanzo dell'incredulità e tra i suoi protagonisti ha un quadrato, che assomiglia a Michela Murgia e ci dà l'occasione per parlare ancora un po' di lei e ricordarla
2 giu 2026 - 14 min