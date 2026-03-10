NewsletterPodcast
Da nessuna parte

L'ultimo libro di Yasmina Reza, raccontato nell'ultima edizione di Testo, è un altro allegro libro di morte

di Chiara Valerio
I libri di oggi:

Da nessuna parte – Yasmina Reza

La signora Dalloway – Virginia Woolf

Sessanta racconti – Dino Buzzati

Il conte di Montecristo – Alexandre Dumas

Manfred – George G. Byron

