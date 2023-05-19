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Ep. 488 – Un giallo da cui si impara moltissimo

Un delitto per James Joyce di Amanda Cross, Sellerio

di Marino Sinibaldi
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La prima donna docente di ruolo alla Columbia University, pionieristica studiosa del gender in letteratura, scriveva sotto pseudonimo gialli brillanti, divertenti, pieni di piccole e grandi lezioni. E di omaggi agli scrittori e alle scrittrici più amate. Sempre con almeno un cadavere però.

Un delitto per James Joyce di Amanda Cross, Sellerio

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