Ep. 488 – Un giallo da cui si impara moltissimo
Un delitto per James Joyce di Amanda Cross, Sellerio
00:00:00
00:00:00
00:00:00
La prima donna docente di ruolo alla Columbia University, pionieristica studiosa del gender in letteratura, scriveva sotto pseudonimo gialli brillanti, divertenti, pieni di piccole e grandi lezioni. E di omaggi agli scrittori e alle scrittrici più amate. Sempre con almeno un cadavere però.
Altri episodi
Ep. 487 – Compito per le vacanze: gua(r)dare i fiumi
I 7 fiumi che raccontano il mondo di Vanessa Taylor, Garzanti
29 lug 2026 - 12 min
Ep. 486 – Thomas Sankara, un mito d’oggi
Ritratto di un'onesta utopia di Marco Aime, Bollati Boringhieri
27 lug 2026 - 12 min
Ep. 485 – Un altro Ulisse è possibile
Ulisse di James Joyce, Bompiani
24 lug 2026 - 13 min
Ep. 484 – La molto discussa questione della lingua sarda (con Paola Soriga)
The Passenger Sardegna, Iperborea
22 lug 2026 - 14 min