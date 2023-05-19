Ep. 487 – Compito per le vacanze: gua(r)dare i fiumi

Contengono appena lo 0,0002 per cento dell’acqua presente sul pianeta ma sono vie cruciali per la vita sulla Terra. Definiscono confini e creano prossimità, trasportano merci, persone, animali selvatici e agenti patogeni. Colmi di miti, storia e umanità. «Solo chi ha il cuore di pietra può resistere a un fiume.»

I 7 fiumi che raccontano il mondo di Vanessa Taylor, Garzanti