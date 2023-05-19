Ep. 487 – Compito per le vacanze: gua(r)dare i fiumi
I 7 fiumi che raccontano il mondo di Vanessa Taylor, Garzanti
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Contengono appena lo 0,0002 per cento dell’acqua presente sul pianeta ma sono vie cruciali per la vita sulla Terra. Definiscono confini e creano prossimità, trasportano merci, persone, animali selvatici e agenti patogeni. Colmi di miti, storia e umanità. «Solo chi ha il cuore di pietra può resistere a un fiume.»
I 7 fiumi che raccontano il mondo di Vanessa Taylor, Garzanti
Altri episodi
Ep. 486 – Thomas Sankara, un mito d’oggi
Ritratto di un'onesta utopia di Marco Aime, Bollati Boringhieri
27 lug 2026 - 12 min
Ep. 485 – Un altro Ulisse è possibile
Ulisse di James Joyce, Bompiani
24 lug 2026 - 13 min
Ep. 484 – La molto discussa questione della lingua sarda (con Paola Soriga)
The Passenger Sardegna, Iperborea
22 lug 2026 - 14 min
Ep. 483 – I morti di Reggio Emilia e di noi tutti
È sangue di noi tutti di Valerio Varesi, Neri Pozza
20 lug 2026 - 12 min