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Ep. 487 – Compito per le vacanze: gua(r)dare i fiumi

I 7 fiumi che raccontano il mondo di Vanessa Taylor, Garzanti

di Marino Sinibaldi
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Contengono appena lo 0,0002 per cento dell’acqua presente sul pianeta ma sono vie cruciali per la vita sulla Terra. Definiscono confini e creano prossimità, trasportano merci, persone, animali selvatici e agenti patogeni. Colmi di miti, storia e umanità. «Solo chi ha il cuore di pietra può resistere a un fiume.»

I 7 fiumi che raccontano il mondo di Vanessa Taylor, Garzanti

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