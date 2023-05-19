Ep. 486 – Thomas Sankara, un mito d’oggi

Una vita breve (meno di 37 anni), quattro anni appena al potere (fino alla sua eliminazione, nel 1987), un originale intreccio di radicalità ideologica e pragmatismo, una morte epica e oscura (gli assassini armati dal suo più antico e caro compagno di lotta) bastano per spiegare la popolarità di un politico del secolo scorso tra i giovani africani contemporanei?

Ritratto di una onesta utopia di Marco Aime, Bollati Boringhieri