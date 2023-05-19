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Ep. 485 – Un altro Ulisse è possibile

Ulisse di James Joyce, Bompiani

di Marino Sinibaldi
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Se l’Odisseo di Christopher Nolan è incerto, dubbioso, pentito o tradito dalla guerra c’è un Ulisse moderno, un certo Leopold Bloom, che sembra averlo anticipato. Del resto i cieli scuri del film assomigliano, più che alle azzurre volte mediterranee, a certe ombre nordiche. Come fossero i cieli d’Irlanda.

Ulisse di James Joyce, Bompiani

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