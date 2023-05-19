Ep. 484 – La molto discussa questione della lingua sarda (con Paola Soriga)
The Passenger Sardegna, Iperborea
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L’anticipazione sul Post di un articolo di una rivista-libro ha suscitato un acceso dibattito. Il tema è quello di una regione bilingue e delle forme di conservazione, resistenza, innovazione, riconoscimento, insegnamento. Con molti commenti, anche critici, cui qui risponde l’autrice.
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